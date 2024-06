Fortaleza recebe o Palmeiras pelo Brasileirão para manter sequência invicta em casa

Quatro pontos distanciam a equipe de Vojvoda do G-6 da Série A, assim como cinco pontos separam do Z-4. Leão e Verdão medem forças nesta quarta-feira, 26, às 21h30min

Após empatar com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Fortaleza retorna aos seus domínios para encarar o embalado Palmeiras, que não perde há oito jogos na temporada. A bola rola às 21h30min desta quarta-feira, 26, na Arena Castelão, pela 12° rodada do Brasileirão, em um duelo marcado por tabus e desfalques.

Para o Verdão, a partida pode valer a liderança da competição, posto que está a apenas um ponto do líder Flamengo com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Por sua vez, mesmo com um jogo atrasado, o Tricolor se encontra no meio da tabela. Quatro pontos distanciam a equipe de Vojvoda do G-6, assim como cinco pontos separam do Z-4.

Se o Palmeiras conta com o bom retrospecto recente no Campeonato Brasileiro, em que venceu os últimos cinco jogos — nos quais marcou 13 gols e sofreu apenas três — e figura como o principal visitante, o Fortaleza pode dizer que não é derrotado dentro de casa desde março deste ano, quando perdeu para o Vitória, pela Copa do Nordeste.