Fortaleza sofre, mas bate Uda-AL por 4 a 3 e está nas quartas do Brasileirão Feminino A2

Fortaleza venceu o Uda-AL por 4 a 3 no CT Ribamar Bezerra e está na próxima fase do Brasileirão Feminino A2. Crédito: Renan Rocha / Fortaleza EC

Em uma partida repleta de emoções e drama, especialmente no primeiro tempo, o Fortaleza venceu o Uda-AL por 4 a 3 no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, na tarde deste domingo, 23, e garantiu a classificação para o mata-mata do Brasileirão Feminino A2 de 2024. No último duelo pela fase de grupos do certame nacional, os tentos das Leoas foram marcados por Bea (3x) e Natália, enquanto Piu, Patrícia e Lays descontaram para o grupo alagoano. Com o resultado, o Tricolor do Pici enfrenta o Juventude na próxima fase da competição. O primeiro jogo terá mando cearense, enquanto a classificação para as semifinais ocorrerá em solo baiano.

Como foi o jogo O embate entre Fortaleza e Uda-AL pelo Brasileirão Feminino A2 foi, do início ao fim, dramática. Apesar das Leoas dominarem o jogo desde os primeiros lances, a equipe não possuía criatividade frente a uma defesa tão fechada. Numa estratégia de agir somente em contra-ataque pelo domínio de bola do Tricolor, o grupo alagoano foi quem levou a melhor inicialmente, abrindo o placar aos 11 minutos com a camisa 11, Piu. O Fortaleza não se inibiu, no entanto, com a vantagem construída pelo grupo visitante. Aos 19 minutos, ao encontrar a defesa do Uda desmontada em um contra-ataque, conseguiu alcançar a igualdade com Natália. A virada ainda veio aos 39 minutos com a camisa 9 e artilheira, Bea, mas o momento de comemoração foi curta. Dois minutos depois, novamente em um contra-ataque, o time alagoano voltou a deixar tudo igual no CT Ribamar Bezerra com camisa 9, Patrícia.