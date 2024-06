Vojvoda elogia oportunidades de gol criadas por Kayzer após empate contra o Atlético-MG

Fortaleza ficou no empate em 1 a 1 com o Galo no último domingo. Breno Lopes marcou o único tento do Leão do Pici na partida

Em uma partida equilibrada, o Fortaleza ficou no empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG no último domingo pelo Brasileirão, mas não foi por falta de tentativa de conquistar a vantagem no placar. Em coletiva após a partida, o técnico do Leão, Vojvoda, elogiou a produção ofensiva do Tricolor do Pici no jogo, com ênfase ao atacante Renato Kayzer, que substituiu Lucero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Grêmio.

"Nós tivemos duas ou três chances a partir do Renato Kayzer que também foram muito importante", frisou o treinador quando falava dos números ofensivos de cada um dos times no jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Renato Kayzer, que também é o jogador com mais chances perdidas na Série A, foi exaltado pelo treinador argentino pela atitude, pela disposição tática cumprida e pela criação de oportunidades.