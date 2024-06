Tomás Pochettino alcança centésima partida pelo Fortaleza; veja números

Em 2024, "Poche" se tornou um dos pilares do meio-campo de Juan Pablo Vojvoda. Centralizado, opera para construção e distribuição do jogo do Tricolor do Pici. No ano, registra três gols e oito assistências em 30 partidas

Atuando no segundo tempo da derrota do Fortaleza diante do Bahia, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão, na noite desta quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova (BA), o meio-campista Tomás Pochettino completou 100 partidas pelo Fortaleza.

Anunciado no dia 6 de janeiro de 2023, Pochettino registra nove gols e 18 assistências. O vínculo do meio-campista vai até 31 de dezembro de 2025. 80% dos direitos econômicos do argentino pertence ao Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2024, “Poche” se tornou um dos pilares do meio-campo de Juan Pablo Vojvoda. Centralizado, opera para construção e distribuição do jogo do Tricolor do Pici. No ano, registra três gols e oito assistências em 30 partidas.