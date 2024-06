Tricampeão, Fortaleza iguala Ceará em números de títulos de Copa do Nordeste

Leão do Pici bateu o CRB nos pênaltis após derrota no tempo normal e aumentou sua lista de taças na competição regional

O Fortaleza garantiu seu terceiro título de Copa do Nordeste neste domingo, 9, diante do CRB. Atuando no Rei Pelé, em Maceió, o Leão do Pici bateu o time alagoano nos pênaltis após derrota no tempo normal e aumentou sua lista de taças na competição regional.

Com a conquista, o time tricolor igualou o rival Ceará em número de troféus. Nas outras duas vezes, o time leonino bateu Botafogo-PB e Sport em 2019 e 2022, respectivamente. O Vovô, por sua vez, venceu o Nordestão em 2015, 2020 e 2023.