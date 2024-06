Final do Nordestão: Torcida do Fortaleza faz 'esquenta' com churrasco nos arredores do Rei Pelé

Com transmissão da rádio O POVO CBN, equipes se enfrentam neste domingo, 9, às 16h30min, pelo segundo jogo da final do certame regional

O clima é de festa nos arredores do estádio Rei Pelé, em Alagoas, onde logo mais às 16h30min o Fortaleza vai em busca do tri da Copa do Nordeste diante do CRB pelo segundo jogo decisivo em busca da Orelhuda. No primeiro embate entre os times, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici levou a melhor ao vencer o primeiro jogo por 2 a 0.

Entre os torcedores tricolores que se reúnem ao redor do estádio para a partida, o clima é de total otimismo para o embate. Além das faixas de campeão, os tricolores também festejam em uma grande 'resenha' com direito a churrasco e até mesmo repente. Confira: