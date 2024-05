Pedro Augusto vê Fortaleza intenso, lamenta empate e diz: "Aprender com esses detalhes"

O volante Pedro Augusto não ficou satisfeito com o empate do Fortaleza diante do RB Bragantino na noite deste domingo, 28, pela quarta rodada da Série A do Brasileirão. O volante, na saída de campo após o jogo na Arena Castelão, analisou o resultado.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista, Pedro Augusto comentou que o Leão do Pici criou bastante, foi intenso e teve boas situações em contra-ataques, mas que pecou nas conclusões ao gol. O jogador, entretanto, disse que é preciso “aprender com esses detalhes”.