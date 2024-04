Fortaleza recebe Remo em estreia do Brasileirão Feminino A2 de 2024

Novamente o time tricolor vai em busca do acesso à elite do futebol feminino, meta que tem estipulado nos últimos anos mas que tem batido na trave. Para não cometer os mesmos erros das edições anteriores, o grupo passou por algumas mudanças desde o Brasileirão A2 de 2023.

A temporada 2024 do time feminino do Fortaleza se inicia oficialmente neste sábado, 13. Às 15 horas, as Leoas do Pici enfrentam o Remo-PA no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, pela primeira rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino A2 de 2024. A partida terá transmissão da TV Leão Novibet, canal oficial do clube no Youtube.

Ainda durante do Campeonato Cearense de 2023, o Fortaleza anunciou as contratações da volante Victória Moura e das meias Priscilla Andrade e Flávia Pissaia. Apesar do vice no Estadual, as atletas mostraram bom aproveitamento no certame local e, de acordo com Pissaia, a meta na Série A2 de 2024 é se entregar cada vez mais em campo.

“A torcida pode esperar um time com muita entrega. Estamos focadas na conquista do acesso e, consequentemente, na conquista da A2 e sabemos que a cada jogo vamos em busca de construir isso porque já começamos focadas nos treinos. Estou muito confiante com a chegada das contratações, pois as meninas têm muita qualidade técnica e o grupo se fechou para conquistar nossos objetivos dentro da temporada”, ressaltou a atleta.

Durante a pré-temporada, que se iniciou em fevereiro, o Tricolor do Pici anunciou a chegada de outras cinco contratações, sendo elas a goleira Renata Gabriel, as zagueiras Amanda Christina e Letícia Fagundes, a lateral-esquerda Janaína e a atacante Karla Beatriz.