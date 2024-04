Escalação: como Fortaleza e Vitória vão a campo pela Copa do Nordeste 2024

Duelo entre as equipes ocorre neste sábado, 23, às 20h30min, na Arena Castelão, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Após sofrer uma dura derrota para seu rival, Ceará, o Fortaleza volta a campo neste sábado, 23, para um importante confronto diante do Vitória, na Arena Castelão, às 20h30min, pela sétima rodada da fase grupos da Copa do Nordeste. A partida marca o primeiro jogo do Tricolor contra uma equipe de Série A em 2024. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Kauan e Calebe; Marinho, Pedro Rocha e Moisés. Téc: Vojvoda

Vitória



4-3-3: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Léo Naldi e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheuzinho e Alerrandro. Téc: Léo Condé