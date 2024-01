Thiago Galhardo faz surpresa em aniversário de 15 anos de torcedora do Fortaleza

Atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo participou como convidado especial na festa de 15 anos de uma torcedora tricolor na noite dessa sexta-feira, 26. Além do jogador, o mascote Juba e a bateria de uma torcida organizada da equipe também foram atração do evento.

A surpresa no aniversário foi compartilhada pelo próprio jogador em seu perfil nas redes sociais. No momento da dança com a debutante, Thiago Galhardo apareceu usando uma máscara do personagem "Fera", do conto a Bela e a Fera.

Ao revelar sua identidade, o atacante abraçou a aniversariante, que não conteve a emoção.