América-MG x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para dar maior conforto aos jogadores, o Fortaleza fretou um voo para Belo Horizonte e a delegação embarcou ontem. O argentino Imanol Machuca, por questões clínicas, não viajou e será desfalque na partida. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Calebe foram outros nomes que também não estiveram presentes no avião.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

América-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta, 24 de agosto (24/08), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília).

Pelo lado do América-MG, o treinador argentino Fabián Bustos, compatriota de Vojvoda, deve contar com uma longa lista de desfalques, dentre eles Wanderson, Aloísio, Renato Kayzer, Adyson, Breno e Benítez. (Com Mateus Moura)

América-MG x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - América-MG x Fortaleza

Escalações prováveis

América-MG

4-3-3: Cavichioli; Marcinho, Iago Maidana, Esteban Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez, Juninho, Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo, Gonzalo Mastriani e Rodrigo Varanda. Téc: Fabián Bustos

Fortaleza