LDU x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

LDU e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 24 de agosto (24/08), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o confronto, o São Paulo tem um desfalque importante. O volante Pablo Maia sentiu uma indisposição estomacal, com sintomas de mal-estar, enjoo, vômito e fraqueza. Dessa forma, ele nem viajou com o restante do elenco são-paulino para o Equador. Para o seu lugar, Dorival Júnior deve optar por Gabriel Neves ou Luan.