Palmeiras x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje, segunda, 14 de agosto (14/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para este duelo, Abel Ferreira deve contar com força máxima. A única dor de cabeça para o português é em relação a Zé Rafael, que sentiu o joelho após o jogo contra o Atlético-MG no meio de semana pela Libertadores. Caso o meio-campista não vá para campo, Richard Ríos é opção.

Pelo lado do Cruzeiro, Pepa não poderá contar com Matheus Pereira. O jogador de 27 anos sofreu lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo durante a partida contra o Botafogo e será desfalque certo. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.