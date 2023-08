Bragantino x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Bragantino e Vasco será disputado hoje, 14, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Bragantino e Vasco se enfrentam hoje, segunda, 14 de agosto (14/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Focado na obtenção dos três pontos, o técnico argentino não deve mexer no time que vai entrar em campo nesta segunda. A única exceção é o meia Praxedes, que não pode enfrentar o ex-clube por questões contratuais. No seu lugar, deve entrar Marlon Gomes.

O Bragantino, por sua vez, foi eliminado pelo América-MG da Copa Sul-Americana nos pênaltis, no meio da semana. O time agora vai poder focar no Brasileirão, onde vem de vitórias sobre Fortaleza e Coritiba, ambas fora de casa, e perseguir a sonhada vaga na Libertadores. (Com Gazeta Esportiva)



Bragantino x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Bragantino

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Sorriso, Eduardo Sasha e Vitinho.