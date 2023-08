Fortaleza se torna o quarto time nordestino a chegar nas quartas da Sul-Americana

Após assegurar vaga na próxima fase da competição continental, o Leão do Pici se junta a Sport, Bahia e Ceará no seleto grupo

Após empatar em 1 a 1 com o Libertad nesta terça-feira, 8, o Fortaleza assegurou sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. Com isso, o Tricolor do Pici será a quarta equipe nordestina a disputar essa fase do torneio continental.

O Leão se junta a Sport, Bahia e Ceará no seleto grupo. Os pernambucanos chegaram à esse estágio em 2017. Já o tricolor baiano disputou as quartas duas vezes: 2018 e 2020. O Vovô, por sua vez, alcançou essa fase na temporada passada (2022).

Além dos clubes citados, o CSA, de Alagoas, também já figurou nas fases finais da Copa Conmebol, competição que antecedeu a criação da Sul-Americana, em 1999. Na ocasião, o Azulão foi vice-campeão.