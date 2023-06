Copa Feminina: 11 jogadoras que marcaram a seleção brasileira

Nesta terça-feira (27), a técnica Pia Sundhage anunciou as jogadoras que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia entre julho e agosto deste ano. No Grupo F, o Brasil fará sua estreia contra o Panamá, em 24 de julho.

Convocadas do Brasil para a Copa de 2023

Veja as jogadoras convocadas para a Copa do Mundo 2023:

Goleiras: Letícia Izidoro, Luciana e Camila Rodrigues.

Letícia Izidoro, Luciana e Camila Rodrigues. Laterais: Antônia, Bruninha e Tamires.

Antônia, Bruninha e Tamires. Zagueiras: Kathellen, Lauren, Mônica Hickmann e Rafaelle.

Kathellen, Lauren, Mônica Hickmann e Rafaelle. Meio-campistas: Adriana, Ary Borges, Duda Sampaio, Andressa Alves, Luana e Ana Vitória.

Adriana, Ary Borges, Duda Sampaio, Andressa Alves, Luana e Ana Vitória. Atacantes: Bia Zaneratto, Debinha, Geyse, Kerolin, Nicole, Gabi Nunes e Marta.

História da seleção feminina

A seleção brasileira feminina foi criada oficialmente em 1988. Antes disso, o futebol feminino no Brasil era praticado de forma amadora, e não possuía uma estrutura organizada – ou reconhecimento. Então, a partir daquele ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passou a organizar as competições e a convocar jogadoras para representar o país em torneios internacionais.

Apesar de não ter conquistado ainda nenhuma Copa do Mundo, a seleção tem se destacado e conquistado outros importantes títulos, como Copa América (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022) e Pan-Americano (2003, 2007 e 2015).

Jogadoras que fizeram história

Ao longo da história, as jogadoras da seleção feminina brasileira têm se destacado de maneira extraordinária no cenário do futebol mundial. Com habilidades excepcionais, talento inigualável e dedicação incansável, elas deixam sua marca no esporte. Por isso, a seguir, confira 11 nomes referências no futebol feminino brasileiro!

1. Marta

Marta Vieira da Silva, conhecida simplesmente como Marta, nasceu em Dois Riachos, no estado de Alagoas, em 19 de fevereiro de 1986, e é considerada uma divisora de águas para a história do futebol feminino no Brasil. Ela possui 182 jogos pela seleção e 122 gols.

Ela teve um início modesto no futebol, jogando nas ruas de sua cidade natal e em times amadores locais. Sua habilidade e paixão pelo esporte chamaram atenção, e ela logo começou a se destacar em competições regionais e nacionais.

Destaque na seleção brasileira

A estreia de Marta na seleção brasileira aconteceu em 2002, quando ela tinha 16 anos. Desde então, ela se tornou uma figura central na equipe, liderando-a em campo e sendo reconhecida pela velocidade e habilidade de drible.

Ela foi eleita a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA por seis vezes, um recorde no futebol feminino. Também participou de várias edições da Copa do Mundo e das Olimpíadas, alcançando a medalha de prata em 2004 e 2008. Além disso, conquistou a Copa América Feminina em diversas ocasiões.

A jogadora se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo, tanto no masculino quanto no feminino, e detém o recorde de gols marcados em Olimpíadas. Seu impacto nas partidas e sua liderança em campo inspira meninas prodígios por todo o país.

2. Formiga