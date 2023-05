Suspenso pelo STJD, Galhardo desfalca Fortaleza contra Corinthians; Leão deve recorrer

O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, foi apenado pela 5ª comissão disciplinar do STJD, nesta sexta-feira, 5, com uma partida de suspensão, devido a expulsão na semifinal da Copa do Nordeste.

Como o jogador não cumpriu a automática, porque o Tricolor foi eliminado do torneio na ocasião, ele vai cumprir a pena nesta segunda-feira, 8, quando o Leão enfrenta o Corinthians pela Série A do Brasileiro.

O departamento jurídico do Fortaleza, no entanto, tentará um efeito suspensivo para contar com o atleta no jogo da 4ª rodada da Série A. Sem Lucero, que está no departamento médico, o Tricolor perderá bastante se não puder utilizar o artilheiro do time na temporada. De forma oficial, porém, o clube não se manifesta sobre o assunto.

Galhardo foi julgado por praticar jogada violenta (art. 254) e conduta contrária à disciplina ou ética desportiva (art. 258) e podia pegar gancho de um a seis jogos de suspensão por cada infração. As penas seriam cumulativas, já que ele também foi incurso no artigo 184.



Outros réus

O auxiliar técnico do Fortaleza, Nahuel Martínez também foi julgado no mesmo processo, por invadir local destinado à arbitragem e conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Ele foi apenado, por maioria de votos, com dois jogos de suspensão.



Os auditores da 5ª comissão disciplinar ainda absolveram o Fortaleza pelo arremesso de objetos em campo, registrados em súmula, mas puniram o Ceará com multa no valor de R$ 800 por atraso de jogo.