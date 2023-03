Torcedores do Fortaleza se reúnem em bares e lamentam queda na Libertadores

O clima de chuva não intimidou a torcida do Fortaleza, que lotou bares e restaurantes pela capital cearense na noite desta quinta-feira, 16, para acompanhar o decisivo duelo entre o Leão do Pici e o Cerro Porteño-PAR, realizado na cidade de Assunção, no Paraguai. Na Varjota, o Esportes O POVO acompanhou de perto as reações dos tricolores.

Apesar da desvantagem do Fortaleza no placar, a preocupação de Thiago Alisson antes da bola rolar era outro. Fã incondicional de Tinga, o torcedor de 23 anos lamentou a ausência do lateral e revelou ter feito uma tatuagem na coxa com a imagem do camisa 2 como forma de demonstrar admiração. O sonho dele é de um dia conhecer o jogador pessoalmente.

“Eu estou triste, porque um dos melhores jogadores para mim não vai jogar hoje (quinta-feira), que é o Tinga. Um cara sensacional. Sou apaixonado por esse cara desde aquele dia que ele deu o passe para o Cassiano, que foi histórico, no finalzinho do jogo. Esse ano eu pude levar ele para mim com uma memória e também em uma tatuagem, que eu fiz dele esse ano. Sou doido para conhecer ele. Não tive tempo ainda, mas se Deus quiser, um dia eu vou conhecer esse grande cara. Para mim ele é como tudo", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No geral, a expectativa dos torcedores presentes no Assis era de otimismo pela classificação. O gol do Cerro Porteño, entretanto, já na reta final do primeiro tempo, mudou um pouco as perspectivas e causou desânimo. A maior lamentação ficou por conta de um lance protagonizado por Lucero e Galhardo, nos minutos iniciais, quando ambos perderam gols inacreditáveis.

No segundo tempo, o Esportes O POVO foi até o Alenca’s Bar, na Parquelândia. Com todas as mesas ocupadas, alguns torcedores foram obrigados a assistir ao jogo em pé, o que não foi nenhum problema — o segundo gol do clube paraguaio, sim, causou incômodo. O semblante de frustração pela eliminação logo foi substituído pelo otimismo na Sul-Americana, que passa a ser a nova competição continental do Leão em 2023.

“Eu acredito muito na diretoria, que ao decorrer dos anos tem desenvolvido um ótimo papel. Não vamos desistir porque virão coisas boas para a próxima competição (Sul-Americana)”, disse o torcedor Erick, de 29 anos.

Tags