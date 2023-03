Fortaleza tenta classificação na Libertadores contra o Cerro Porteño no Paraguai

Tricolor deve iniciar a partida com uma formação de três zagueiros, e Lucero pode ser a novidade no ataque titular. Cerro só terá uma substituição, devido à suspensão de Rivas

Uma semana após o duelo no Castelão, Fortaleza e Cerro Porteño voltam a se enfrentar na noite de hoje, a partir das 19 horas, em Assunção, para saber quem segue adiante na Libertadores, para a fase de grupos, e, consequentemente, quem ficará com vaga de consolo na Copa Sul-Americana.

Como venceu em Fortaleza por 1 a 0, o Ciclone tem vantagem de jogar pelo empate em casa, no estádio General Pablo Rojas. Cabe ao Leão, portanto, tentar vencer a partida, mas somente um placar por dois ou mais tentos de diferença elimina o Cerro no tempo normal. Caso o Tricolor do Pici ganhe com um gol de diferença, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Além da vantagem construída, o técnico Facundo Sava poupou todo o time titular do Cerro no jogo de segunda-feira, 13, pelo Campeonato Paraguaio, à exceção do goleiro Jean, pensando na decisão com o Fortaleza, enquanto Vojvoda precisou utilizar algumas peças que devem iniciar a partida de hoje no Clássico das Cores de domingo, 12, pelo Estadual.

O comandante do Leão também perdeu Tinga para a volta contra o Cerro e, por isso, deve fazer uma mudança no esquema tático, optando pelo 3-5-2. No ataque, o argentino Juan Martín Lucero, que marcou cinco gols nos últimos sete jogos, pode ganhar a vaga de Thiago Galhardo.

O volante Caio Alexandre, um dos titulares do Fortaleza, reconheceu o grau de dificuldade da partida, mas aposta em atenção e inteligência para conseguir reverter a situação. “A gente sabe que vai encontrar um adversário muito difícil, o Cerro fez um grande jogo contra a gente em Fortaleza. Os 15 primeiros minutos vão ser de pressão. Temos que estar muito concentrados e focados. Sabemos da qualidade da nossa equipe, temos que jogar com inteligência e saber os momentos do jogo para sair daqui (Paraguai) classificados”, comentou.

Sobre a possibilidade de uma decisão por pênaltis, o camisa 8 do Leão afirmou que confia nos cobradores do time e elencou os principais. “Temos grandes batedores, o Thiago (Galhardo) perdeu no primeiro jogo, mas confiamos muito nele, é o nosso artilheiro na temporada. Temos o Yago (Pikachu), Pochettino. Aqui no Fortaleza nós acreditamos em todos, temos muita confiança no nosso time. Tenho certeza que quem for cobrar, vai cobrar bem e fazer o gol", disse.

O Cerro será praticamente o mesmo da partida de ida, mas Sava terá que definir o substituto do zagueiro Daniel Rivas, suspenso por ter sido expulso no Castelão. O substituto natural é Pedro Álvarez. Ele retornou de lesão na partida de segunda-feira, contra o Sportivo Luqueño, e não foi bem, o que gerou dúvidas sobre a escalação dele em uma partida decisiva.

O técnico do Ciclone pode repetir o que fez na ida e colocar Enzo Giménez na lateral-direita, descer Espínola para atuar na zaga ao lado de Patiño e empurrar Báez para a lateral esquerda, ou seja, mexeria bastante na primeira linha em termos de posição.

Mais de 27 mil pessoas devem comparecer ao La Nueva Olla para acompanhar a partida. Dentre eles, torcedores do Fortaleza que se deslocaram até o Paraguai.

Lucas Crispim, que deve ser titular na ala esquerda, demonstrou confiança em um desfecho positivo. “É um momento muito decisivo para nós. Sabemos muito bem o que estamos indo buscar lá, precisamos da vitória. A gente sabe tudo que envolve e tudo que precisamos fazer. Estamos muito confiantes para que a gente possa voltar com essa classificação na bagagem."

Cerro Porteño-PAR x Fortaleza

Cerro Porteño-PAR

4-4-2: Jean; Espínola, Patiño, Pedro Álvarez e Gabriel Báez; Cláudio Aquino, Á. Cardozo Lucena, Wilder Vieira e Federico Carrizo; Churín e Morales. Téc: Facundo Sava

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel (João Ricardo); Brítez, Benevenuto e Titi; Pikachu, Hércules, Caio Alexandre, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Vojvoda

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção-PAR

Data: 16/3/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Túlio Moreno-VEN

VAR: Juan Soto-VEN

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

