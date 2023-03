Público antecipado de jogo de volta entre Fortaleza e Cerro já supera 27 mil

A capacidade do estádio General Pablo Rojas é de 45 mil pessoas. Torcida do Fortaleza ficará em setor que o bilhete custa cerca de R$ 88

Na véspera do jogo de volta entre Fortaleza e Cerro Porteño, pela Fase 3 da Libertadores, que será realizado em Assunção, mais de 27 mil pessoas estão confirmadas para as arquibancadas do estádio General Pablo Rojas. A capacidade de “La Nueva Olla”, como a praça esportiva é conhecida, é de 45 mil torcedores.

Os preços dos bilhetes subiram nesta quarta-feira, 15, devido ao início da fase 2 de venda, como o próprio Cerro divulgou. Para não sócios do Ciclone, o ingresso mais em conta custava 25 mil guaranis, valor que foi atualizado para 40 mil, o que representa cerca de R$ 18,40. O setor mais caro custa 350 guaranis, que significa algo em torno de R$ 257,45.

Para a torcida do Fortaleza, o valor anunciado foi de 120 mil guaranis, que corresponde a cerca de R$ 88,41. Não foi informado quantos bilhetes foram disponibilizados para a torcida visitante, mas a compra acontece de forma online.

Nas redes sociais, o Cerro vem alertando para a proximidade de esgotamento de ingressos para alguns setores do estádio. Na partida de ida, no Castelão, 42.285 pessoas estiveram presentes na arquibancada.

Sem álcool

o Fortaleza comunicou aos torcedores que vão ao Paraguai que não será permitido o consumo de bebida alcoólica no dia da partida e que haverá teste do bafômetro no estádio

