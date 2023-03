Ferroviário x Fortaleza ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Ferroviário e Fortaleza dão o primeiro passo a caminho da final do Campeonato Cearense, neste domingo, 12. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, às 18h30min, pelo jogo de ida das semifinais do certame estadual e, pelo momento que vivem, prometem fazer um bom embate. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Ferroviário e Fortaleza

Ferroviário

4-3-3:Douglas Dias; Roni Lobo, Alisson, Éder Lima, Mattheus Silva; Vinicius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deisinho, Ciel e Erick Pulga. Téc: Paulinho Kobayashi

Fortaleza

3-5-2:João Ricardo; Emanuel Brítez, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Caio Alexandre, Pochettino e Lucas Crispim; Guilherme e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Como Ferroviário e Fortaleza chegam para o jogo

Do lado do mandante, o Tubarão da Barra vive um excelente momento na temporada. A última vez que a equipe não saiu de campo com ponto somado foino dia 07 de fevereiro, quando foi derrotada pelo Iguatu. De lá para cá, o grupo comandado por Paulinho Kobayashi somou cinco vitórias e três empates. Em 2023, a equipe possui oito triunfos, sete empates e apenas dois reveses.



Do outro lado do campo,o Fortaleza, com elenco mais caro e mais robusto, tem diferentes focos na temporada — como a Copa Libertadores, mas não desvaloriza o certame estadual em função da competição internacional. A temporada da equipe de Vojvoda até aquitem sido de mudanças e adaptações, mas o elenco quer a vitória diante do Ferroviário para se firmar ainda mais na busca pelo pentacampeonato estadual, conforme acentuou Lucas Crispim antes do duelo.

