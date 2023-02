Adversário do Fortaleza no Nordestão, CSA busca primeira vitória como visitante em 2023

Fortaleza e CSA se enfrentam nesta sexta-feira, 17, às 21 horas, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. Diante do Leão, o Azulão vai em busca da primeira vitória como visitante na temporada 2023.

Em 13 jogos disputados no total em 2023, o CSA soma quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Como visitante, foram quatro partidas, com três reveses e uma igualdade. Os quatro últimos embates da equipe aconteceram, no entanto, na condição de mandante. Nestes jogos, foram somados duas vitórias, uma derrota e um empate, que ocorreu diante do Ferroviário.

A equipe comandada por Bebeto de Moraes vive um momento de reformulação fora de campo após a queda para a Série C. Dentro dele, com os recentes resultados, o grupo alagoano busca adquirir confiança para crescer no Estadual e no certame regional.

