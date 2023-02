Bahia x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, terça, 14 de fevereiro (14/02), pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no canal de TV fechada ESPN, nos serviços de streaming STAR+ e OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com três peças. Moisés, que cumpre protocolo pós-operatório, Lucas Crispim, com lesão muscular na coxa esquerda, e também Lucas Esteves, que não viajou com a delegação. Sobre este último, porém, não se sabe se está contundido ou se não foi relacionado por opção da comissão técnica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estão fora da partida pelo Esquadrão o zagueiro Kanu e o volante Rezende, que atuaram na maior parte dos jogos do tricolor baiano na temporada. O goleiro Danilo Fernandes também não é opção, mas sequer estreou em 2023. (Com Brenno Rebouças)



Bahia x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta ESPN: Canal de TV fechada

Canal de TV fechada STAR+: Serviço de streaming

Serviço de streaming OneFootball: Serviço de streaming

Serviço de streaming Nosso Futebol: Serviço de Pay-per-view



Copa do Nordeste 2023 - Bahia x Fortaleza

Escalação provável

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo, Chavez; Nicolás Acevedo, Lucas Mugni, Daniel; Kayky, Biel, Everaldo. Téc: Renato Paiva.

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez, B. Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Pochettino; Pikachu, Pedro Rocha, T. Galhardo. Téc: Vojvoda.

Quando será Bahia x Fortaleza

Hoje, terça, 14 de fevereiro (14/02), às 21h30min

Onde será Bahia x Fortaleza

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Tags