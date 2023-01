Fortaleza x Sergipe ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Fortaleza e Sergipe se enfrentam hoje, 26, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela quinta rodada antecipada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

A segunda rodada da Copa do Nordeste acontecerá apenas em fevereiro, mas o Fortaleza volta a jogar pelo torneio na noite de hoje, por conta de uma antecipação de partida da 5ª rodada.

O adversário é o Sergipe e o jogo será no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Sergipe ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Sergipe ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Sergipe

Fortaleza

Fernando Miguel; Dudu, Britez, Cabellos, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison, Pochettino e Yago Pikachu; Thiago Galhardo e Romarinho. Téc: Vojvoda

Sergipe

Dida; Potiguar, Dedé, André Penalva, Ian Prado; Diego Aragão, Magno Souza e Fabiano; Romarinho, Igor e Pedro Henrique. Téc: Rafael Jaques

Como chegam Fortaleza e Sergipe para o jogo

o Fortaleza já perdeu algumas peças e não contará com Moisés, que cumpre protocolo de recuperação de uma cirurgia no pé direito, e Lucas Crispim, que trata uma fascite plantar.

Uma vitória sobre o Sergipe vale ao Fortaleza a liderança do Grupo A, mesmo que somente até o primeiro fim de semana de fevereiro, quando os demais times da chave voltam a jogar.

O Sergipe tende a repetir o time que foi derrotado na estreia, porém o técnico Rafael Jaques pode optar por aumentar a quantidade de volantes para reforçar a marcação no meio do campo. O alvirrubro deve ser mais uma equipe a esperar o Fortaleza, que tem demorado a quebrar as linhas contra adversários que se comportam dessa forma. (Com Brenno Rebouças)



