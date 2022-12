Fortaleza renova contrato de promessas das categorias de base

Leão do Pici anunciou a renovação contratual de seis jogadores das divisões inferiores, sendo quatro deles do sub-17 e dois do sub-20. Outro jogador ainda deve ter o vínculo ampliado neste ano

Em meio às movimentações no mercado da bola visando a temporada de 2023 da equipe profissional, o Fortaleza também age nas categorias de base para se resguardar de possíveis investidas de outros clubes nos atletas considerados como “promessas”. Até o momento, o Leão já anunciou a renovação contratual de seis jogadores.

Dos seis atletas que tiveram contratos renovados, quatro fizeram parte do time sub-17 na atual temporada. O destaque maior fica para o goleiro Khendran, de 17 anos, que foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro da categoria neste ano. O novo vínculo vai até dezembro de 2025.

Além do arqueiro, o zagueiro Samuel, o atacante Paulo Roberto e o meio-campista Amorim também estenderam contrato com o Fortaleza. Os dois últimos ampliaram vínculo até dezembro de 2025, enquanto o primeiro renovou até julho de 2024. A expectativa é de que mais uma renovação, envolvendo um atleta do sub-17, seja anunciada até o final deste ano. Todos eles possuem 17 anos.

A equipe sub-17 foi a que mais teve destaque nas categorias de base do Fortaleza em 2022. O time do técnico Danilo Benjamim chegou até às quartas de final da Copa do Brasil (melhor campanha de um cearense) e quartas de final do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Leão foi vice-campeão do Campeonato Cearense e campeão da Copa Seromo.

As duas renovações restantes foram de atletas do time sub-20 do Fortaleza. O atacante Cauan Emanuel ampliou o vínculo até dezembro de 2023, enquanto o volante Emmanuel renovou até o final de 2024. Ambos os atletas possuem 18 anos.

Todos os jogadores que tiveram o contrato renovado já treinam na categoria sub-20 e devem estar entre os convocados do técnico Leandro Zago para a Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha. O Fortaleza está no Grupo 31, que tem a Mooca como sede, e enfrentará o Remo-PA, São Caetano-SP e Juventus-SP, nesta ordem. A estreia será no dia 4 de janeiro.

Atletas que tiveram o contrato renovado:

Khendran (17 anos): até dezembro de 2025

Samuel (17 anos): até julho de 2024

Paulo Roberto (17 anos): até dezembro de 2025

Amorim (17 anos): até dezembro de 2025

Cauan Emanuel (18 anos): até dezembro de 2023

Emmanuel (18 anos): até dezembro de 2024

