Fortaleza faz proposta de renovação para Capixaba, mas possui forte concorrência

Além do Tricolor, outras oito equipes da Série A desejam contar com o lateral-esquerdo em 2023. Permanência de Vojvoda pode contribuir para uma renovação de Juninho

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba já tem uma proposta de renovação do Fortaleza em mãos. O jogador, no entanto, só deve analisar essa e outras situações após o jogo de domingo, contra o Santos, que marca o fim da Série A de 2022.

Destaque do Tricolor na temporada, Capixaba despertou também o interesse de outras equipes e a concorrência por ele será pesada. O Esportes O POVO apurou que mais oito times da elite do Campeonato Brasileiro já procuraram o staff do atleta para tentar contar com o defensor em 2023.

Além do Fortaleza, Juninho está no radar de Cruzeiro e Vasco, que acabaram de retornar para a Série A, mas também é desejado por Fluminense, Botafogo, América-MG, São Paulo e Red Bull Bragantino.

O Fortaleza, no entanto, parece ter a prioridade do jogador, que se adaptou bem ao clube, gosta do ambiente interno e tem respaldo junto ao técnico Juan Pablo Vojvoda. A permanência do argentino no comando técnico do Leão do Pici, inclusive, é um fator que pode pesar bastante para uma permanência, segundo apuração do Esportes O POVO.

Em entrevista exclusiva concedida em setembro, o lateral-esquerdo disse que iria aguardar o fim da temporada para receber de seu representante todas as propostas que possui para 2023, para, enfim, tomar uma decisão.

Juninho Capixaba fez 58 jogos com a camisa do Fortaleza em 2022 — deve completar 59, diante do Santos —, marcou três gols e deu oito assistências. Ele lidera vários rankings internos no clube.



