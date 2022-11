Com vitória por 6 a 0, Fortaleza aplica a maior goleada da Série A 2022

Com placar de 6 a 0 sobre o Bragantino, o Fortaleza ultrapassou a marca do Flamengo que, na 22ª rodada, goleou o Athletico-PR por 5 a 0

Depois do resultado de 6 a 0 diante do Bragantino nesta quarta-feira, 9, o Fortaleza alcançou a maior goleada da edição 2022 do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, essa marca era do Flamengo que, na 22ª rodada, goleou o Athletico-PR por 5 a 0.



A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda foi dominante durante o jogo inteiro e, no primeiro tempo, marcou quatro gols, com Zé Welison, Hércules, Silvio Romero e Pedro Rocha. Na etapa final, o Fortaleza ampliou sua vantagem com mais dois gols, um, novamente, de Silvio Romero e o outro de Thiago Galhardo.



Atualmente, o Leão se encontra na oitava posição, com 52 pontos, e vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, no domingo, 13, às 16 horas, para tentar conquistar uma vaga na Libertadores de 2023.

Veja a lista das maiores goleadas do Brasileirão Série A 2022