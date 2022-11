Fortaleza x RB Bragantino: mais de 35 mil torcedores estão confirmados antecipadamente

O Fortaleza divulgou a parcial de público para o confronto contra o RB Bragantino, que ocorre nesta quarta, 9, às 20h30min, em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. De acordo com o Tricolor do Pici, 35.328 torcedores já garantiram presença antecipada para acompanhar a partida no Castelão.

Com promoção, o Fortaleza iniciou a venda dos ingressos na última segunda-feira, 7. Os sócios-torcedores do plano "Leão da Galera" e "Recarga" terão 100% de desconto no ingresso da partida. Ou seja, para acessar o estádio no domingo, basta realizar o check-in.

Para acompanhantes dos sócios, os valores são a partir de R$ 10 para o setor Superior Sul. Além disso, mulheres pagam meia em todos os setores, exceto camarote.

Sendo o último jogo em casa do Brasileirão, a torcida marcará presença para apoiar o time. O Fortaleza, 11º colocado, com 49 pontos, jogará contra o RB Bragantino para tentar entrar no G-8, zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o clube paulista está na 14ª posição, com 44 pontos, e, matematicamente, não briga mais por uma vaga na Libertadores.



Confira os valores dos ingressos:



Superior Sul: R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)



Superior Norte: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)



Inferior Norte: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)



Superior Central: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)



Bossa Nova (inferior central): R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)



Especial: R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira)



Premium: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)

