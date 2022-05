Marcelo Paz sobre chefiar delegação da seleção brasileira: "Um sonho"

O dirigente do Leão ficará com o time do Brasil durante os dois confrontos. O cargo confere função administrativa junto à CBF. Entre as responsabilidades há o atendimento à agenda da Confederação, assim como o papel de representar a entidade em eventos institucionais da entidade

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz será o chefe da deleção da seleção brasileira de futebol para os amistosos de junho contra Coreia do Sul (2/6) e Japão (6/6). O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 11, durante a convocação do técnico Tite.

"Venho num momento de felicidade e gratidão falar desse convite de chefiar a delegação da seleção. Agradecer ao presidente (da CBF) Ednaldo (Rodrigues). Ele me ligou fazendo o convite. Na hora, eu imaginei que fosse convite de reunião, mas ele disse que era para chefiar a delegação da seleção brasileira. Na hora aceitei porque um convite de servir ao país não pode ser negado, ainda mais eu que sou apaixonado pela seleção brasileira", disse Marcelo Paz em vídeo divulgado pelo Fortaleza.

"Servir à seleção, sem dúvidas, é um sonho que está sendo realizado", completou.

O dirigente do Leão ficará com o time do Brasil durante os dois confrontos. O cargo confere função administrativa junto à CBF. Entre as responsabilidades há o atendimento à agenda da Confederação, assim como o papel de representar a entidade em eventos institucionais da entidade, além de verificar a execução do planejamento das partidas.

A CBF tenta confirmar mais um amistoso em preparação para a Copa do Mundo do Catar. Isso porque o jogo contra a Argentina marcado para o dia 11 de junho foi cancelado pela federação do país.

