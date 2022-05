Marcelo Paz será o chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos de junho

O técnico Tite anunciou nesta quarta-feira, 11, os convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Para esta data Fifa, foi comunicado que o chefe de delegação será o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam na cidade de Seul, no estádio World Cup Stadium, em 2 de junho, às 8 horas, no Japão. Quatro dias depois, 6, a seleção encara os japoneses no Estádio Nacional de Tóquio, às 7h20min.

O convite foi feito por Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira. O dirigente do Leão ficará com o o time do Brasil durante os dois confrontos. O cargo confere função administrativa junto à CBF. Entre as responsabilidades há o atendimento à agenda da Confederação, assim como o papel de representar a entidade em eventos institucionais da entidade, além de verificar a execução do planejamento das partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A CBF tenta confirmar mais um amistoso em preparação para a Copa do Mundo do Catar. Isso porque o jogo contra a Argentina marcado para o dia 11 de junho foi cancelado pela federação do país.

Tags