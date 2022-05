TJDF-CE reforma decisão e decide aplicar WO em todos os jogos do Crato no Cearense

Por maioria dos votos, o TJDF-CE aplicou WO por 3 a 0 em todos os jogos do Crato no Campeonato Cearense; tabela do campeonato não deve ser alterada até a decisão dos processos 641/2022 e 1534/2022

O Campeonato Cearense 2022 ganhou um novo capítulo na manhã desta segunda-feira, 9. Em nova audiência, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) reformou o resultado do julgamento anterior e, além da exclusão do Crato Esporte Clube do Campeonato Cearense 2022, aplicou WO em todos os jogos do clube. Antes, apenas quatro jogos do time tinham sido anulados, mesmo com a exclusão.

Com a mudança, a classificação da primeira fase do certame se altera — o que implica em modificações na etapa de mata-mata também —, já que o Crato havia vencido uma partida e empatado duas, mas, na prática, essa situação não vai ocorrer de imediato. A Federação Cearense de Futebol (FCF) vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e somente após o trânsito em julgado é que tomará as medidas necessárias, determinadas pela justiça desportiva. O resultado da competição, no entanto, não poderá ser homologado até o julgamento dos processos 641/2022 e 1534, no qual já estava determinada desde o último julgamento.

O Esportes O POVO entrou em contato com o diretor jurídico da FCF, Eugênio Vasques, que se pronunciou sobre a decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor afirmou que a Federação “discorda totalmente disso” e que entende que o processo como um todo “não segue a liturgia correta do direito esportivo”, uma vez que o voto de minerva do presidente do TJDF-CE, Fred Bandeira, decidiu por 4 a 3 a aplicação do WO em todos os jogos do Crato, enquanto a FCF entende que o resultado deveria ser 3 a 3, com apenas um voto do presidente – e não dois – e respeitando-se o entendimento do tribunal na última audiência.

Eugênio ainda ressaltou que a FCF “respeita a adesão do tribunal, mas não concordamos com ela” e que “irá recorrer e adotar as medidas cabíveis à superior instância”, concluiu.

O Esportes O POVO tentou entrar em contato o diretor de futebol Alex Santiago, representante dos quatro finalistas do Estadual, para saber qual a posição dos clubes, mas não obteve retorno até o momento.

Confira abaixo a decisão do julgamento

O tribunal pleno, por unanimidade de votos, conhece dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para por maioria dar-lhe provimento no sentido de conceder a presidência deste sodalício, o direito ao voto de minerva para desempate do mérito da presente medida inominada, passando agora o resultado de julgamento destes autos a figurar da seguinte maneira: o tribunal pleno, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente no tocante a exclusão da agremiação do Crato Esporte Clube do certame cearense de futebol masculino profissional. Também por unanimidade de votos, o tribunal pleno determina que a FCF se abstenha de homologar os resultados do campeonato cearense de 2022 até o julgamento dos processos no 641/2022 e 1534/2022. Por maioria de votos, decidiu o tribunal pleno pela anulação de todas as partidas da equipe do Crato Esporte Clube, em virtude da sua exclusão da competição com a consequente aplicação do WO em todas as partidas da referida agremiação. A defesa solicitou a lavratura do acórdão

Tags