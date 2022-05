Goleiro do Fortaleza irá utilizar luva com mensagem antirracista contra o River Plate

Episódios de racismo têm sido recorrentes em jogos da Copa Libertadores. Na Argentina, diante do clube Milionário, torcida do Tricolor do Pici foi alvo de injúria racial

No jogo de logo mais diante do River Plate, o goleiro titular do Fortaleza, Max Walef, irá utilizar luvas especiais. O material do defensor para esta noite traz uma mensagem contra o racismo. O episódio ocorre duas rodadas após a torcida tricolor ser alvo de injúria racial no jogo diante do mesmo adversário, na Argentina.

Na ocasião, um torcedor do clube milionário arremessou bananas na parte da arquibancada que era ocupada por torcedores do Tricolor do Pici. O 'hincha' do time argentino foi punido pelo Ministério de Justiça e Segurança da Cidade de Buenos Aires com a proibição de frequentar estádios da capital argentina por quatro anos.



Além da sanção por gestos racistas, Gustavo Sebastián Gómez poderá ter que pagar a multa de 30 mil dólares (cerca de R$ 150 mil) imposta ao River Plate pela Conmebol. O clube já recorreu da decisão e informou que se a multa não for retirada, será transferida para a pessoa identificada como responsável pelos gestos.

Para isso, oclube argentino pretende processar o envolvido por danos e prejuízos, a fim de recolher dele o valor da multa, caso ela se mantenha, para que “a conduta de um torcedor não prejudique toda a instituição”, segundo informações do diário Olé.



Na partida de hoje, que começa às 19 horas, no Castelão, o Leão também irá lançar o novo uniforme chamado tradição 2022.

