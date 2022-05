Fortaleza x River Plate ao vivo pela Copa Libertadores 2022; siga transmissão

Chegou o dia que os torcedores do Fortaleza esperavam desde a formação dos grupos da Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira, 5, no Castelão, o River Plate-ARG encara o Tricolor em partida marcada para iniciar às 19 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x River Plate ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x River Plate ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e River Plate

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Hércules, Felipe, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

River Plate

Armani; Herrera, Díaz, Martínez, Casco; Pérez; Pochettino, Fernández, De La Cruz; Barco, Álvarez. Téc: Gallardo

Como chegam Fortaleza e River Plate para o jogo

Terceiro colocado do Grupo F, seis pontos atrás do próprio River, que é o líder, e três pontos atrás do vice-líder, Colo-Colo-CHI, o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda precisa vencer uma das melhores equipes da América do Sul, candidata ao título do torneio.



O técnico Marcelo Gallardo teria força máxima, mas de última hora perdeu o atacante Matías Suárez, com estiramento na panturrilha direita.No Fortaleza, Vojvoda tem o elenco inteiro à disposição — a não ser que o boletim médico que será divulgado antes da partida apresente uma surpresa. Ciente da dificuldade do jogo e da importância do resultado, que levantaria bastante a moral do time, o treinador deve colocar em campo o que tem de melhor.

