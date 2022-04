Fortaleza x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, domingo, 3 de abril (3/04), pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, no canal de TV fecha, ESPN, e nos serviços de streaming Nordeste FC e STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Buscando o bicampeonato da Copa do Nordeste, o Fortaleza aposta no fator casa para conquistar o primeiro título da temporada 2022. Em 11 jogos no Castelão neste ano, o Tricolor do Pici venceu dez partidas e está em busca da nona vitória consecutiva no Gigante da Boa Vista. Vale lembrar que o Leão do Pici venceu quatro das últimas cinco partidas contra o Sport no estádio palco da final.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Sport vai a Fortaleza em busca do tetracampeonato do Nordeste. O time de Gilmar Dal Pozzo está invicto há oito jogos e acredita que a equipe pode surpreender o rival jogando fora de casa. A equipe Rubro-Negra quer repetir o feito de 2014, quando foi campeão nordestino jogando na Arena Castelão.



Fortaleza x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Nordeste FC e STAR+: para clientes que assinaram aos serviços de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x Sport

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2 > Max Walef; Tinga (Landázuri), Brayan Ceballos (Marcelo Benevenuto) e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Zé Welison, Lucas Lima e Juninho Capixaba (Lucas Crispim); Róbson e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Sport

4-3-3 > Maílson; Ewerthon, Sabino, Rafael Thyerre e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Dener; Luciano Juba, Jaderson e Búfalo Parraguez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Quando será Fortaleza x Sport

Hoje, domingo, 3 de abril (3/03), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Sport

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Tags