Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 3 de abril (3/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Record, no serviço de pay-per-view Premiere, nos serviços de streaming Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na partida de ida, o Verdão foi derrotado por 3 a 1, no Estádio do Morumbi. Neste domingo, a equipe alviverde precisa de uma vitória por três gols de diferença para levantar a taça, ou por dois de diferença para levar a decisão às penalidades.

Apesar de ter vencido por 3 a 1 na ida, o técnico Rogério Ceni não encara a decisão no Allianz Parque, neste domingo, com tranquilidade. Segundo ele, ainda há muito caminho pela frente, mas, caso levante sua primeira taça como técnico no clube onde é ídolo, será muito especial.

“Se acontecer, se a gente conseguir, vai ser muito especial, seria uma outra carreira, outra função, em um clube que trabalhei durante 25 anos. Uma pena que tenha o Palmeiras pela frente, tendo no mínimo 90 minutos. Se acontecer, vai ser uma grande realização na minha carreira, são quase 30 anos aqui, mas ainda há uma longa caminhada pela frente, por ser o Palmeiras, com a torcida deles e estádio deles. Sei o quanto será difícil ficar e focar no jogo, mas Deus queira que sejamos campeões”, complementou. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play: para clientes que assinaram aos serviços de streaming

Youtube: no canal Paulistão

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x São Paulo

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Dudu.

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington; Igor Gomes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson; Calleri e Éder.

Quando será Palmeiras x São Paulo

Hoje, domingo, 3 de abril (3/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

