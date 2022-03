Fortaleza x Atlético-BA ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Atlético-BA se enfrentam hoje, terça, 22 de março (22/03), pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta, SBT, e no serviço de streaming NordesteFC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Conforme o regulamento do certame regional, as quartas de final serão disputadas em jogos únicos. Desta forma, o vencedor no tempo regulamentar avança na Lampions League. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A novidade é a presença do VAR, que passa a ser usado em todo o mata-mata.

O Leão é franco favorito no embate contra os baianos. O clube cearense ostenta a superioridade no âmbito de estrutura, investimento e elenco. O time do Pici tem pela frente em 2022 os principais torneios do continente: a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Em meio à temporada histórica, a diretoria tricolor abriu os cofres na montagem do grupo de jogadores para este ano, com direito a altas quantias nas transações envolvendo Renato Kayzer (R$ 6 milhões), Moisés (R$ 3,04 milhões), Marcelo Benevenuto (4,5 milhões) e Silvio Romero (R$ 820 mil por empréstimo de um ano).



Fortaleza x Atlético-BA ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x Atlético-BA

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi (Ceballos); Pikachu, Zé Welison (Jussa), Ronaldo, Lucas Lima e Crispim; Romero (Robson) e Moisés. Téc: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-BA

4-3-3:Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer e Matheus; Lucas, Leandro Sobral e Dionísio; Jerry, Miller e Thiaguinho. Téc: Agnaldo Liz

Quando será Fortaleza x Atlético-BA

Hoje, terça, 22 de março (22/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Atlético-BA

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

