São Paulo x São Bernardo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

São Paulo e São Bernardo se enfrentam hoje, terça, 22 de março (22/03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Estadio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em um confronto de jogo único, qualquer empate levará a decisão para a disputa de pênaltis. A vantagem que o Tricolor tem, portanto, é o mando de campo - por ter ficado na liderança de seu grupo com 23 pontos, contra 16 do rival do ABC - e é isso que o time quer aproveitar com o apoio de sua torcida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Rogério Ceni sabe que o duelo desta terça-feira pode ser perigoso justamente pelo fato da disputa da vaga na semifinal ser em partida única. Ele lembrou da "obrigação" que o time teve em se classificar na fase de grupos. "O Campeonato Paulista, os grandes clubes têm, por obrigação, a classificação (para o mata-mata). O desafio começa agora porque são jogos únicos", afirmou, já falando do que sabe do adversário de São Bernardo do Campo. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x São Bernardo ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max e Estádio TNT: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - São Paulo x São Bernardo

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Miranda, Diego Costa e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Marquinhos; Eder e Calleri.

São Bernardo

Júnior Oliveira; Joílson, Matheus Salustiano e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Silvinho, Paulinho Moccellin e Matheus Davó.

Quando será São Paulo x São Bernardo

Hoje, terça, 22 de março (22/03), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x São Bernardo

Estadio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Tags