Fortaleza acerta empréstimo de Luiz Henrique ao Vasco

Meia estava no Rio de janeiro e já treinou com o elenco vascaíno nesta sexta-feira, antes mesmo da oficialização do empréstimo

Assim como fez com o zagueiro Juan Quintero, o Fortaleza também acertou o empréstimo do meia Luiz Henrique ao Vasco da Gama. O contrato do jovem atleta, de 22 anos, com o time carioca será até o fim de 2022 e o salário dele será dividido entre os dois clubes.

Como estava morando no Rio de Janeiro, Luiz Henrique já treinou com o elenco do Vasco nesta sexta-feira, 11, antes mesmo da oficialização do empréstimo. O Esportes O POVO apurou que o Cruz-Maltino pagará 40% do salário dele, ficando o restante a cargo do Fortaleza.

Ao contrário de Quintero, no entanto, Luiz Henrique tem vínculo com o Fortaleza até 2023 e ao fim da temporada volta a ser atleta do Leão. Contratado em 2020, ele teve pouco espaço no Fortaleza, jogando mais no período em que Enderson Moreira era o treinador. Não por acaso, ele foi emprestado ao Botafogo na temporada passada, onde Enderson estava.



