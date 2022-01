Quatro jogadores da base do Fortaleza são integrados ao elenco profissional

Quatro jogadores da base do Fortaleza foram integrados ao elenco profissional do Tricolor. Além do zagueiro Habraão, também se juntaram ao time de Vojvoda o volante Hércules, o atacante Thiaguinho e o lateral-direito Vitor Ricardo.

Enquanto o defensor integra o elenco profissional após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Junior, os demais jogadores chegam após boas atuações no Brasileirão de Aspirantes de 2021. No torneio, o Leão foi até a 8ª rodada. Na quinta colocação, o clube somou nove pontos, sendo duas vitórias, três empates e três derrotas.

O Leão chegou ao 10ª dia de preparação pré-temporada nesta quarta-feira, 19. O Tricolor do Pici terá como primeiro desafio do ano o jogo diante do Sousa, válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam no dia 30 de janeiro, sábado, às 18 horas, no Castelão. (Com informações de Miguel Junior, setorista do Fortaleza na rádio O POVO CBN)

