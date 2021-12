Fortaleza planeja acabar com dívidas trabalhistas em 2022, diz Marcelo Paz

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, avaliou os avanços nos últimos três anos em relação às dívidas trabalhistas. O dirigente ressalta que foram acumuladas dívidas durante o período que o time disputou a Série C do Brasileirão. Entretanto, ele afirma que durante a sua gestão os valores foram reduzidos e o objetivo é zerar os débitos trabalhistas.



“O Fortaleza sempre foi grande no aspecto de torcida, mas era um clube que tinha muitas carências e deficiências estruturais. Os 8 anos de Série C não permitiram que o clube investisse em estrutura, praticamente, além de acumular dívidas trabalhistas que acabam por atrapalhar o fluxo de caixa da instituição”, ressaltou o mandatário do Leão do Pici.



De acordo com o clube, as dívidas que, em 2017, eram de R$ 5,5 milhões foram reduzidas para R$ 740 mil. “Não fosse a pandemia, que gerou uma perda muito grande de arrecadação em 2020, nós já teríamos zerado essa dívida. Se tudo correr bem, se Deus quiser, acabaremos com a dívida trabalhista do Fortaleza em 2022”, completou Paz.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Germano Palácio, diretor jurídico do Tricolor, explica que o clube tem descontado 15% do valor arrecadado na renda dos jogos para renegociações de dívidas. “Esse é um trabalho de formiguinha que a diretoria vem fazendo, que não seria possível sem a parceria do setor jurídico com o Maurício Guimarães (diretor financeiro) e o presidente Marcelo Paz”, afirmou o dirigente.



Tags