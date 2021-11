Camilo anuncia novo decreto sem ampliação de público e capacidade no Castelão segue com 80%

Desta vez, o chefe do Executivo estadual não flexibilizou ações sobre a capacidade de público nos estádios, que permanece com 80% desde o dia 1º de novembro

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou nesta sexta-feira, 26, novo decreto com medidas de combate à Covid-19. Desta vez, o chefe do Executivo estadual não flexibilizou ações sobre a capacidade de público nos estádios, que permanece com 80% desde o dia 1º de novembro.

No último dia 12, quando o decreto anunciado naquela ocasião implementou a cobrança do passaporte de vacina em bares, restaurantes e eventos, Camilo elogiou a operação realizada pelos clubes cearenses nos jogos.

"Temos o exemplo do futebol e tem sido cumprido de forma rigorosa. quero parabenizar os times de futebol cearense. Isso permitiu inclusive a elevação do percentual do público presente no Estado do Ceará", disse o governador.

O novo decreto anunciado nesta sexta-feira proíbe grandes festas de Réveillon no Ceará. Festas em locais abertos deverão ter no máximo cinco mil pessoas e em ambientes fechados o máximo será 2.500 pessoas. As medidas passam a valer a partir de 16 de dezembro.



