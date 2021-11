Palmeiras tem retornos de atletas que disputavam Eliminatórias para enfrentar o Fortaleza

O Palmeiras contará com dois reforços para enfrentar o Fortaleza, sábado, 20, no Castelão. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo uruguaio Piquerez retornaram ao clube após defenderem suas respectivas seleções em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Os defensores já participaram do primeiro trabalho do Verdão com foco no Tricolor, realizado na manhã desta quinta-feira, 18, pela comissão técnica de Abel Ferreira. Gómez e Piquerez foram desfalques nas partidas contra o Atlético-GO, Fluminense e São Paulo.



Além do retorno dos estrangeiros, o treino desta quinta contou com crias do Sub-20, como Yago Santos, Jhow e Pedro Lima, e jogadores que atuaram pouco ou não jogaram na quarta, no clássico contra o São Paulo. Os titulares realizaram recovery na parte interna.

No treino, foram trabalhadas construções de jogadas, como transições e balanços. Na sequência, a equipe participou de um trabalho técnico com dimensões reduzidas.

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta sexta, às 10 horas. O embarque para Fortaleza será depois do almoço. A partida contra o Leão do Pici está marcada para 19 horas de sábado.

Com Gazeta Esportiva

