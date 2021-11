Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Fortaleza pela Série A; ouça narração

Leão do Pici enfrenta Massa Bruta em duelo direto pelo G-4, hoje, 13, às 19 horas, no Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Brasileirão. Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN

Em confronto direto pelo G-4, Fortaleza e RB Bragantino-SP medem forças neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a quarta posição da Série A, com 49 pontos, e leva vantagem no número de vitórias sobre o Massa Bruta, que tem a mesma pontuação e está na quinta colocação. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN via YouTube:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Facebook:

Tags