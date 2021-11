Escalação: como RB Bragantino e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Em confronto direto pelo G-4, Fortaleza e RB Bragantino-SP medem forças neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a quarta posição da Série A, com 49 pontos, e leva vantagem no número de vitórias sobre o Massa Bruta, que tem a mesma pontuação e está na quinta colocação. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

Sobre o assunto Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Fortaleza pela Série A; ouça narração

ESCALAÇÕES

RB Bragantino-SP

4-3-3: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxes; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; Depietri e Ángelo Henríquez. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem do jogo

O catarinense Rafael Traci, do quadro da Fifa, será o árbitro de RB Bragantino-SP x Fortaleza. Os assistentes serão Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira, ambos de Santa Catarina. O VAR ficará sob responsabilidade do paraibano Wagner Reway, também da Fifa.

