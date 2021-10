"A equipe não pode jogar bem em toda partida", ressalta Vojvoda após derrota

Técnico argentino analisou a atuação do Fortaleza em revés por 2 a 1 diante do América-MG e destacou que dez minutos de superioridade do Coelho durante o segundo tempo "custou a partida"

A derrota por 2 a 1 do Fortaleza diante do América-MG fez com que a equipe deixasse o G-4 do Brasileirão. Em coletiva cedida após o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o resultado, mas ressaltou que nem sempre a equipe pode estar 100% em campo e destacou que dez minutos de superioridade do Coelho durante o segundo tempo fez total diferença no resultado final.

"A equipe não pode jogar bem em toda partida. Time jogou bem contra o Athletico Paranaense, fez um bom primeiro tempo contra a Chapecoense. Hoje, o primeiro tempo foi equilibrado e, no segundo tempo, eles tiveram 10 minutos que nos custou a partida", analisou o argentino.

Com relação às mudanças no segundo tempo, Vojvoda justificou que David teve que sair por cansaço físico. "Acho que foi uma partida em que o time fez um bom primeiro tempo, onde só tomamos um gol novamente por intermédio do VAR. No segundo tempo, tive que trocar jogadores. Nesse caso, o David estava muito bem na partida, mas ele sentiu cansaço pelo esforço físico. Temos jogadores para sustentar e mudar o ritmo da partida. Foi um jogo em que acho que o time fez tudo para, ao menos, conseguir um empate", pontuou.

Vojvoda disse ainda que não achou o placar do jogo justo, mas evitou maiores lamentações pelo revés. "Para mim, o placar não foi justo. Mas foi o resultado que se deu. Logo depois do gol, o América-MG teve melhores momentos. Cinco, dez minutos a mais que nós. Por isso que decidimos trocar os três jogadores, para sustentar nosso bom momento. A partir das mudanças, veio o gol do América-MG e nós ficamos sem nada nessa partida", falou.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 6, às 17 horas, quando vai até a Neo Química Arena enfrentar o Corinthians. Já o América-MG joga contra o Atlético-MG no Mineirão no domingo, 7, às 16 horas.

