Em entrevista, Marcelo Paz nega ida de Vojvoda ao Corinthians

Nesta quarta-feira, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou os rumores de que o Corinthians está interessado na contratação de Juan Pablo Vojvoda para o comando técnico. Em entrevista para a Rádio Bandeirantes, o dirigente disse que "não existe nada" e classificou até como desrespeito a Sylvinho, atual treinador do Timão.

“Não existe nada disso. Acho até desrespeitoso com o Sylvinho, que está treinando o Corinthians, é um ídolo do clube e faz um trabalho de recuperação”, afirmou.

Sobre o assunto Fortaleza já conta com renovação de Vojvoda para 2022 e discute planejamento

Marcelo Paz também explicou que há uma cláusula no contrato de Vojvoda com o Leão que prevê uma renovação automática em caso de classificação para a Sul-Americana. Atualmente, o Fortaleza está na terceira posição na tabela do Brasileirão, que garante uma vaga na Libertadores.

"O Vojvoda tem contrato até o final do ano com cláusula de renovação automática e aumento salarial se a gente conseguir vaga pelo menos na Sul-Americana. E essa vaga ao meu ver já está obtida. Com 48 pontos dificilmente a gente ficaria fora até pela pontuação de quem classificou no ano passado. A tendência natural é que ele fique mais um ano, não só pela questão contratual mas pelo dia a dia. Nas nossas conversas a gente já fala em 2022 e projeta as situações”, ressaltou o dirigente.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Na partida de ida, o Leão foi derrotado por 4 a 0.

