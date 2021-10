"Com pensamento de desistir a gente não está", diz Éderson, do Fortaleza, sobre a Copa do Brasil

19:21 | Out. 26, 2021

Tricolor precisa reverter vitória do Atlético-MG por placar elástico no jogo de ida. Volante prega que o time deve entrar em campo mais concentrado e pensar gol a gol

Goleado por 4 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, o Fortaleza sabe que reverter a situação para cima do Atlético-MG na partida de volta pela semifinal da Copa do Brasil é extremamente difícil. Não bastasse o placar elástico, o Tricolor terá pelo menos seis desfalques, sendo cinco titulares absolutos.

Apesar de toda essa situação adversa, o volante Éderson pregou o aviso, na coletiva de véspera da partida: “Acho que todos do grupo, o próprio Vojvoda, não tem esse sentimento de desistir [...] A gente vai buscar um resultado que seja positivo, lutando com muita garra e força. Com pensamento de desistir a gente não está".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador lembrou que passado o impacto do resultado negativo na ida, os jogadores rapidamente fizeram nascer um sentimento de recuperação. “Tomamos quatro gols, uma coisa que não tinha acontecido ainda com a gente. Claro que ficamos meio abatidos, mas depois a gente veio com o sentimento de querer jogar, de querer lutar, ainda mais para representar a nossa torcida”, garante.

Éderson chegou a citar a vitória por 3 a 0 contra o Athleitco-PR, pela Série A, que veio logo após o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, como exemplo de que o time já superou o revés sofrido em Minas Gerais. Mesmo assim, reconhece que fazer cinco gols no Galo ou mesmo devolver os quatro e levar para as penalidades é algo muito complicado. A saída, então, é pensar gol a gol, segundo o camisa 13.

"A gente sabe que é dificil, mais que o primeiro (jogo), pela diferença de gols, mas é muita concentração. A gente tem que se concentrar mais que na primeira partida. Vamos buscar, mas a gente não coloca que tem que fazer cinco gols não, a gente vai tentar fazer um, se conseguir, fazer outro e também defender muito bem, porque foi onde mais pecamos no último jogo. Então temos que focar em defender bem e atacar com efetividade", disse.

O Fortaleza recebe o Atlético-MG no Castelão na noite desta quarta-feira, 27, às 21h30min. O Leão precisa de um triunfo por cinco gols de diferença para se tornar finalista ou uma vitória por quatro gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. Não há critério de gol qualificado.



Tags