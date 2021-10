Partida entre Corinthians e Fortaleza pela Série A tem mudança de horário

Inicialmente, o duelo entre Corinthians e Fortaleza estava programado para as 21h30min do dia 6 de novembro. Com a mudança, o jogo será disputado às 17 horas

A partida entre Corinthians e Fortaleza pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 6 de novembro na Neo Química Arena-SP, sofreu alteração no horário. O jogo passa das 21 horas para as 17 horas. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Antes de enfrentar o Corinthians, o Tricolor entra em campo duas vezes. Nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, o Leão recebe o Atlético-MG no Castelão para o duelo da volta pela semifinal da Copa do Brasil. Na sequência, o time cearense enfrenta o América-MG no estádio Independência, no sábado, 30, às 21 horas, pela 29ª rodada da Série A.

>>> Lucas Crispim, do Fortaleza, aguarda resultado de exame, mas deve ser desfalque nos próximos jogos

Já o Corinthians, antes de receber o Fortaleza em São Paulo, joga em casa contra a Chapecoense na próxima segunda-feira, 1º, às 21h30min.



Na Série A, o Fortaleza é o vice-líder com 48 em 28 rodadas disputadas. Com a mesma quantidade de jogos, o Corinthians aparece em sétimo lugar com 41 pontos.

