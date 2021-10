Santos aceita vender Jean Mota para os EUA e só receberá em 2022; Fortaleza tem percentual

17:17 | Out. 23, 2021

Peixe resolve últimos detalhes da transação do meia, que será comprado pelo Inter Miami por quase R$ 3 milhões em janeiro. Tricolor tem 12% dos direitos econômicos

O Santos está muito perto de concretizar a venda de Jean Mota ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Faltam detalhes burocráticos e a troca de documentação com o clube da MLS. O Fortaleza tem 12% dos direitos econômicos do meia e monitora a transação à espera de um comunicado oficial das partes.

Jean continuará à disposição do Peixe até o fim da temporada e se apresentará ao Miami na virada do ano. O pagamento de quase R$ 3 milhões ao Alvinegro está previsto para 15 de janeiro. Como a Gazeta Esportiva publicou, os estadunidenses chegaram ao limite estipulado: 500 mil dólares.

Jean Mota tem contrato até 30 de junho de 2022 e, a partir de 30 de dezembro, poderia assinar um pré-acordo para sair de graça em julho. Dessa forma, o Peixe viu a venda com bons olhos. O Alvinegro tentou, sem sucesso, ficar com um percentual de futura negociação.

Jean não pensava em renovar com o Santos. E o Santos não demonstrou qualquer interesse em prorrogar o atual vínculo. Em janeiro, o atleta receberia um aumento automático no salário se permanecesse. E ele já ganha um dos maiores vencimentos do elenco.

Jean Mota tem 257 jogos pelo Santos, com 20 gols marcados. Ele chegou em 2016, do Fortaleza, por R$ 800 mil.

