Titi nega abalo do Fortaleza após goleada e foca em volta por cima contra o Athletico-PR

O zagueiro Titi participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22, e respondeu várias perguntas relacionadas à goleada sofrida para o Atlético-MG na Copa do Brasil. O defensor negou abalo da equipe, ressaltou a força do elenco e mirou a volta por cima contra o Athletico-PR, neste sábado, 23, no Castelão.

"Acho que nada melhor do que um jogo logo em seguida para dar continuidade aquilo que você vem fazendo. Usaremos tudo aquilo que passou na partida (contra o Atlético-MG) para servir de estímulo para que a gente consiga no sábado o nosso objetivo de pontuar diante do Athletico-PR", disse o jogador.

Titi fez questão de enaltecer os feitos do elenco Tricolor na temporada, como o G4 da Série A e a campanha até a semifinal da Copa do Brasil. "O grupo mostrou que é mentalmente muito forte, com muita qualidade e estará preparado para o jogo de sábado, que é nosso principal objetivo no momento. É como o Vojvoda sempre fala que a próxima partida é a mais importante. Temos que focar no Athletico-PR, que é adversário direto pela vaga para a Libertadores", comentou.

Depois de encarar o Athletico-PR, o Fortaleza reencontra o Atlético-MG para o duelo da volta na Copa do Brasil, na quarta, 27. Apesar do placar elástico sofrido, Titi reforçou que o elenco vai se preparar da melhor forma para tentar surpreender o Galo no Castelão.

"O futebol está nos surpreendendo a todo momento, não só aqui no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. A todo momento acontecem resultados que ninguém esperava. É claro que o Atlético-MG conseguiu uma vantagem importante, mas tudo que a gente vem fazendo na temporada nos dá a credibilidade e certeza de fazer um jogo e conseguir nosso objetivo, que é passar de fase na Copa do Brasil", afirmou o zagueiro.

